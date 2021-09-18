إزالة 45 حالة تعد على أرض زراعية بمركز الواسطى ضمن حملات الموجة الـ18 لإزالة التعديات

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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم اليوم السبت، إزالة 45 حالة تعد على مساحة فدان و15 قيراطاً من الأرض الزراعية بقرية إفوة مركز الواسطى، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 195 حالة تعد منذ بدء الموجة الـ18، حيث تتواصل الحملات بحسب الجدول الزمنى المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في حملات الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية،والتي بدأت«الاثنين الماضى»ويتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر)، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وأكد المحافظ على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة،مؤكدا على أهمية أن تكون الأولوية في تنفيذ الإزالات للتعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة،وحالات التعدى التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

