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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملة (معاً نطمئن..سجل الآن)، والتي انطلقت، اليوم السبت، بهدف لتشجيع وحث المواطنين على تسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح كورونا، ،وذلك ضمن برنامجها الميداني بالمحافظات ،حيث وصل «اليوم» أوتوبيس وزارة الصحة إلى محطته الأولى بمدينة بني سويف بالتمركز بميدان الزراعيين، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة

ووجه المحافظ بالمتابعة الميدانية المستمرة لانتظام عمل الفرق،والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، وذلك بالأماكن التي سيجوبها الأوتوبيس للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين خاصة في أماكن التجمعات والميادين الحيوية ومواقف السيارات العمومية، والتي بدأت بالرزاعيين، ثم :موقف محي الدين، شارع صلاح سالم أمام البنك الأهلي، مركز شباب العبور، وميدان العبور،وأمام المسجد الكبير بجوار ديوان عام المحافظة شرق النيل.

ويتابع ذلك فرق التواصل المجتمعي من التضامن والشباب والرياضة،ممن تم تدربيهم للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم،مزودين بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإليكتروني لتلقى اللقاح، حيث تم تخصيص 7 من مراكز الشباب على مستوى المحافظة لتلقى اللقاح منعا للتزاحم وهي (مركز شباب العبور بمدينة بني سويف، نادي بوش الرباضي، مركز شباب جزيرة ببا، مركز شباب الفشن، مركز شباب مدينة اهناسيا، مركز شباب الواسطى، نادي سمسطا الرياضي)

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دشن، الأربعاء الماضى، حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم من خلال التسجيل الرابط التالي https://egcovac.mohp.gov.eg/