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أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فيديو يتناول جهود الوزارة في ربط المصريين بالخارج بوطنهم وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرضه، حيث استعرض الفيديو جهود زرع الانتماء والولاء للوطن لأبنائنا من الجيل الثاني والثالث من المصريين الخارج.

واستعرض الفيديو إنجازات الجمهورية الجديدة، التي بها الكثير من الجهود وإصدار التقرير السنوي للتنمية البشرية للأمم المتحدة 2021، وشهادة المنظمات الدولية بما تقوم به الدولة المصرية من جهود، وكذلك المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الهجرة لإشراك المصريين بالخارج في التنمية التي تجري على أرض الوطن ولدعم المشروع القومي لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة»، والذي من المقرر أن تنظمه الوزارة يوم 2 أكتوبر بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة التخطيط.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال الفيديو، إنه وقبل توليها مسؤولية الوزارة كانت تعمل كقنصل مصر في الخارج، كانت تعيش هي وأبناؤها خارج مصر، ولكنها كانت حريصة على أن يتعرفوا على صعيد مصر.

وتابعت: «أريد أن أخبر حضراتكم أن الزيارة التي قمت بها مع أولادي للصعيد غيرت من مفاهيم كثيرة عندهم، ولذلك أتمنى أن يكون كل أولادنا في الخارج جزءًا من هذه الشراكة التي أنجزتها الدولة، حتى نستطيع مساعدة أهالينا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة».

وأضافت وزيرة الهجرة أن أهالينا في صعيد مصر، والدلتا، ووجه بحري، محافظات وقرى كثيرة جدا تحتاج دعم أبنائنا في الولايات المتحدة من خلال الفاعلية التي سيتم تنظيمها يوم 2 أكتوبر المقبل.

واستطردت: «الدعم ليس ماديًا فقط، لأننا نحتاج أن نكمل الدور الأساسي التي تقوم به الدولة للنمو بمستوى المعيشة في القري المصرية، ولكن حضراتكم جزء من هذه الدولة ونعلم جيدا أن كل هذه الجهود لابد أن يكون معها مساندة، وما أجمل مساندة المصريين في الخارج لدولتهم، ورأيناها في الكثير من الأمور التي مرت علينا».

ووجهت مكرم رسالة إلى المصريين بالولايات المتحدة، قائلة: «المشاركة مهمة جدا، ليس فقط أن تشارك في نشر رابط للموقع أو صفحة فيسبوك الخاصة بالحملة أو رسالة بتطبيق الواتساب، بل نحن نحتاج مساندة ودعما قويا جدا من المصريين في الولايات المتحدة لهذا المشروع وتحديدا المتضمن في مقدمة الرسالة الموجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بالتبرع».

وتابعت: «إننا نختار مع كل دولة المشروع الذي يتناسب مع ثقافتها، ونعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة التخطيط، ومع ليلى بنس المصرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية وخبيرة إدارة الثروات، وحاصلة على المركز الأول في مجلة فوربس لإدارة الثروات الأمريكية لعام 2021».

وأكدت وزيرة الهجرة أننا «لابد أن نكون قوة واحدة لدعم هذه المبادرة، لكي نزرع بأولادنا في الخارج الولاء والانتماء والمشاركة، وسنرى ما الذي حدث بعد دعمكم هذا المشروع، وتحسين جودة الحياة، وإنه حينما تشارك في تنمية بلدك فإنك تدافع عنها».

وأوضحت أن المشروع القومي «حياة كريمة» عندما يدعمه ويتحدث عنه المصريون بالخارج، فهي رسالة قوية جدا بأننا نستطيع تغيير هذه الصورة السلبية المتداولة عننا في الخارج، وقالت: «الدعوة لكل المصريين في الخارج، وأولادهم من الجيل الثاني والثالث الدارسين المصريين في الخارج، إنني أتحدث اليوم عن الولايات المتحدة الأمريكية، إنما بالطبع كل من يريد المشاركة مرحب به، فالمشروع القومي حياة كريمة مهم جدا لأن أهالينا البسطاء يستحقون، ولذلك دائما يقول الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الشعب المصري هو من استطاع الصمود والصبر وتغيير الواقع».

وفيما يلي كلمة وزيرة الهجرة كاملة

كما تجدر الإشارة إلى أن منصة حملة تبرع المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية للمشروع القومي «حياة كريمة» تشمل موقعا إلكترونيا يحتوي على «ما هو المشروع القومي حياة كريمة؟» عن طريق (نسخة ويب ونسخة موبايل) من هنا وهنا.

وصفحة رسمية موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من هنا.