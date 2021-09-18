وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري

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استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة المعهد خلال شهر أغسطس الماضي.

تناول التقرير عقد المعهد للعديد من الشراكات؛ لفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي، حيث وقع المعهد بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة الأزهر؛ بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمي بالمجالات البحثية، ومجالات دعم الابتكار، ونقل وتسويق التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والحاضنات التكنولوجية.

كما وقع المعهد بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة مهندسين القاهرة، وذلك في إطار تكامل الجهود والتعاون العلمي لإثراء مجال التطبيقات والمشروعات البترولية، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المختلفة.

وأوضح التقرير أن المعهد استقبل وفدًا ممثلا من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالسودان؛ بهدف توطيد العلاقات الثنائية من خلال التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب؛ ومد أواصر التعاون العلمي وتوطيد العلاقات الدولية.

كما استقبل المعهد وفدًا من جمعية أعضاء الهيئة اليابانية لتطوير العلوم «JSPS»، وذلك بهدف التعريف بالمنح وكيفية الاستفادة منها، حيث صممت البرامج الدراسية في إطار الشراكة بين مصر واليابان تلبية لاحتياجات الدولة وتماشيًا مع خططها التنموية التي تهدف إلى تعزيز الخبرات المصرية في كثير من المجالات الهامة.

وأفاد التقرير حصول المعهد على عدد من جوائز الدولة العلمية، حيث حصل د. شريف فاروق، أستاذ باحث بقسم الاستكشاف على جائزة اللواء أحمد زهران للثقافة العلمية في مجال العلوم الأساسية وتطبيقاتها، كما حصلت د. أسماء مرشدي باحث بقسم التكرير على جائزة د.أسامه الخولى للأبحاث والدراسات البيئية.

ونوه التقرير إلى قبول المعهد مشروع بحثى من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بعنوان «التقييم الكروماتوجرافى للزيوت الخام ومستخلصات صخور المصدر من خلال تقييم إمكانيات الهيدروكربونية والنضج والبيئة الترسيبية عن طريق استقراء المؤشرات الحيوية»، ذلك بالإضافة إلى الاشتراك في ١٢ مشروع علمي.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة عالميًا بلغت نحو ٣٤ بحثًا، والإشراف على ١٤ رسالة دكتوراه، و١٩ رسالة ماجستير.

كما أشار التقرير إلى انتهاء ١٢ جامعة مصرية من برنامج التدريب الصيفي لطلاب كليات العلوم والهندسة، والذي يأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية نحو تحقيق الاستفادة لطلبة الجامعات وتأهيل الأجيال الجديدة من الكوادر البشرية علميًا وعمليًا، ولصقل مهاراتهم، ونقل التكنولوجيا الحديثة من المعهد إلى قطاع البترول.

ولفت التقرير إلى قيام المعهد بتفعيل مبادرة التدريب الصيفي لعام ٢٠٢١ عن بعد «online»، وذلك حرصًا من المعهد على سلامة الطلاب وسلامة أبناء المعهد، وتضمن التدريب تخصصات (علوم كيمياء، وجيولوجيا، وجيوفيزياء، وهندسة كيميائية، وهندسة بترول، وهندسة استكشاف وإنتاج).