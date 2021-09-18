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جاليري ضي يمدد معرض فرسان الشباب العربي الثالث لأسبوعين

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جاليري ضي يمدد معرض فرسان الشباب العربي الثالث لأسبوعين جاليري ضي يمدد معرض فرسان الشباب العربي الثالث لأسبوعين

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قرر جاليري ضي تمديد فترة عرض الأعمال المشاركة بمعرض فرسان ضي الثالت للشباب العربي لمدة أسبوعين آخرين، بدءا من اليوم السبت، لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من الجمهور لمشاهدة المعرض.

وقال الناقد عز الدين نجيب إننا أمام حركة فنية جديدة يخطها جاليري ضي للحاضر والمستقبل، جيل جديد من الفنانين تتشكل ملامحه المستقلة والمتميزة عما شاهدناه على مدى جولات صالونات الشباب التي تقيمها وزارة الثقافة منذ الثمانينات من القرن الماضي.

وتابع نجيب: نحن هنا أمام جسارة فنية، وفي نفس الوقت أمام فنانين شباب امتلكوا جسارة التجربة والخروج عن المألوف والتفكير باللون والكتلة والشكل والخط بحرية مطلقة، وبإحترام لعقل الإنسان وللذوق العالي، بما يشعر الفنان الشاب أن له شريك. مردفا: هذا الشريك في المستقبل أو المتلقي أو المشاهد الذي نسيه الفنانون التشكيليون على مدى عشرات السنين الماضية، الآن يجعل الجمهور طرفا في المعادلة يدعوه إلى التفكير وطرح المعادلة ما بين الشكل البصري والرؤية الفكرية والرؤية الجمالية، وتنوع الأدوات والخامات والمدارس الفنية دون حسابات وقواعد مدرسية كما اعتدنا أن نرى، وخفتت إلى درجه كبيرة جدا حالات الجري واللهث وراء كل ما يصب علينا من أوروبا والغرب.

وأشار إلى الابتكار الذاتي والاستلهام من البيئة ومن الواقع ومن التراث كهدف الفنان أكثر من أن يكون تابعا ولاهثا وراء تيارات قد تكون أثبتت وجودها في وقت من الأوقات في بلادها، لكنها ليست بالضرورة قابلة للحياة والتعايش والتفاعل مع الجمهور المصري. واختتم عز الدين نجيب مؤكدا أن قاعة ضي ومهرجان الشباب الذي تتبناه رؤية عربية مصرية، دعوة للتفاؤل بأننا في طريق إيجاد حالة جديدة للفن التشكيلي، جعلنا نملك التميز ونملك في نفس الوقت المشاركة مع رؤى الفن الحديث في العالم كله وهذه هي المعادلة الصعبة.

المصرى اليوم

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