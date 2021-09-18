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ندوة «إيزيس» الرئيسية عن «صورة المرأة في المسرح المعاصر»

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ندوة «إيزيس» الرئيسية عن «صورة المرأة في المسرح المعاصر» ندوة «إيزيس» الرئيسية عن «صورة المرأة في المسرح المعاصر»

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انطلقت اليوم فعاليات المحور الفكري لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته التأسيسية المقامة حاليا بالندوة الرئيسية والتي تستمر على مدار يومين تحت عنوان «حضور المرأة في المسرح المعاصر: نماذج من المسرح العالمي»، وتعقد بالمجلس الأعلى للثقافة.

وقالت المخرجة والكاتبة عبير على مديرة المهرجان، إن الهدف من الندوة هو تبادل الأفكار والأصوات حول صورة المرأة في المسرح المعاصر، والأفكار المطروحة هي بمثابة نواة قوية لأبحاث يتم صياغتها بالنسج بين أفكار المتحدثين ورؤساء جلساتهم والحضور المهتم، ليتم نشرها في الدورة القادمة للمهرجان الدورة، وتشرف على الندوة الرئيسية د. أسماء يحيى الطاهر عبدالله، ويدير الجلسة الأولى المترجم والباحث والناقد جرجس شكري وتتضمن بحث عن إبسن والمرأة للباحثة والمخرجة مروة الجبالي من ، وتدير الجلسة الثانية د. مها العوضي أستاذ مساعد بقسم الدراما والنقد المسرحي بجامعة عين شمس، وتقدم فيها الباحثة والناقدة البحرينية زهراء المنصور بحث عن إناث لوركا المعاصرات.

وأضافت أما الجلسة التالية فتديرها أ. د. آمال مظهر أستاذ الأدب الانجليزي بجامعة عين شمس، وتقدم فيه الباحثة داليا يوسف المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية في جامعة القاهرة بحثا عن الجسد الأنثوي وأمراض النساء كمساحات للمقاومة في مسرحية «فينيجر توم» لكاريل تشرشل، بينما يشهد اليوم الثاني الجلسة الرابعة وتديرها أ. د. إيمان الجمل أستاذ الأدب الفرنسي بكلية الآداب، جامعة المنوفية وتقدم د. ياسمين عبدالحسيب المدرس بقسم الدراما والنقد المسرحي بأكاديمية الفنون، صورة المرأة في المسرح للكاتبة الفرنسية ياسمين ريزا، وتدير الجلسة الخامسة الناقدة ليليت فهمي ويقدم فيها الباحث والناقد شعبان يوسف «الغياب والحضور للمرأة في المسرح المصري»، وتعقد في النهاية جلسة ختامية تديرها ليليت فهمى وتتضمن نتائج وتوصيات.

تحمل الدورة التأسيسية اسم فتحية العسال وتتولى رئاستها شرفيا الفنانة سوسن بدر ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومركز التحرير الثقافي وشركة إيفنت هاوس وتجمع تماسى للفنون الادائية والمجلس الثقافي البريطاني ومعهد جوته الألماني والسفارة الهولندية والمركز الثقافي الروسي والتحرير لاونج وستوديو عماد الدين وكالتوجراف وسامى أمين وجمعية النهضة العلمية الجيزويت وجمعية يهمنى الإنسان.

المصرى اليوم

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