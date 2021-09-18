أمن الغربية يعيد 3 أطفال مختفين إلى ذويهم (تفاصيل)

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم السبت، من إعادة محمد ومصطفى الجويلي الطفلين الشقيقين من بين الأطفال الثلاثة المتغيبين بقرية عياش بدائرة مركز المحلة بعد تغيبهم منذ صباح الخميس الماضي.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا بتمكن ضباط البحث الجنائي من العثور على مصطفي. م. ا، 13سنة، وشقيقه محمد. ر.ا، 8 سنوات، شقيقين، والمبلغ عن تغيبهما مع ابن خالهما معاذ زنفل، حيث عثر عليهما بمدينة الإسكندرية. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية من إعادة الطفل معاذ زنفل، نجل خال الطفلين الشقيقين المتغيبين إلى أسرته حيث عثر عليه أيضا بمدينة الإسكندرية

كانت أسر الأطفال محمد ومصطفى رجب الجويلى وابن عمتهم معاذ سامح زنفل، فوجئوا باختفاء الأطفال الثلاثة في ظروف غامضة منذ صباح الخميس الماضي، وتتبع الأهالي كاميرات المراقبة وشاهدوا آخر تواجد للأطفال بالقرب من محطة القطار.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة، بتحرير أسر الأطفال الثلاث محضرا بتغيبهم في ظروف غامضة منذ أول أمس الخميس، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، وتم وتتبع خط سير الأطفال وتحديد مكان تواجدهم، وجرى التحفظ عليهما واستدعاء والديهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.