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قوافل «حياة كريمة» الثقافية تصل للغربية

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قوافل «حياة كريمة» الثقافية تصل للغربية قوافل «حياة كريمة» الثقافية تصل للغربية

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في إطار مبادرة «حياة كريمة»، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات القافلة الثقافية بقرية كفر السحيمية بمحافظة الغربية، حيث استهلت مكتبة الطفل والشباب بشرشابة فعاليات القافلة بورشة لتعليم فن الرسم، بمشاركة كبيرة من أطفال القرية.

وعبرت خلالها المواهب الصغيرة عن أجمل الأماكن السياحية في ، بعدها تحدث كرم الأعرج المعلم بمديرية التربية والتعليم بالغربية عن أهم أسباب البطالة، مشيرا إلى أن أحد أهم أسبابها هي الفجوة في حجم العرض والطلب في سوق العمل، وحدوث تغيرات تكنولوجية متسارعة، وعدم التوافق بين المهارات المطلوبة لسوق العمل والمهارات الموجود لدى الأفراد، واستعرض بعضا من الحلول للخروج من أزمة ظاهرة البطالة.

اختتمت فعاليات القافلة الثقافية بفقرات فنية وثقافية، لإكتشاف مواهب أطفال القرية، حيث تنوعت تلك المواهب، ما بين الغنائية، والشعرية، والفنية، والتي حازت على اعجاب الحاضرين، بعدها تم منحهم شهادات التقدير والتميز، إلى جانب مجموعة منوعة من أدوات الرسم، ومطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

المصرى اليوم

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