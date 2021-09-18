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هيئة الاتصالات تنذر تطبيقي توصيل

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هيئة الاتصالات تنذر تطبيقي توصيل هيئة الاتصالات تنذر تطبيقي توصيل
أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنذارين لتطبيقين من تطبيقات التوصيل المسجلة لديها، وذلك عقب مخالفتها لاشتراطات وإجراءات تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية التي أعلنت عنها الهيئة .

ورصدت الهيئة من خلال عمليات التحقق الدورية التي تقوم بها بالتنسيق مع الجهات المختصة مخالفة المنصتين لتعليمات الهيئة وتسلّمهما عددا من الطلبات غير محكمة الإغلاق من خلال مندوبي التوصيل المسجلين لديها دون اتباع الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، الأمر الذي يعد مخالفة لتعليمات الهيئة الصادرة بهذا الخصوص.

ووجهت الهيئة إنذارا للتطبيقين المخالفة، وكلّفتهما بتصحيح ومعالجة المخالفة وإفادة الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ الإنذار بما يتم حيالها، محذرة التطبيقات المخالفة لأنظمة الهيئة وتعليماتها من اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بما في ذلك إيقاف التطبيق لمدة محددة تقررها الهيئة، أو تعليق وإلغاء تسجيله، وتحمل ما يترتب على ذلك من تبعات نظامية.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق إلزام تطبيقات التوصيل المسجلة لديها بمجموعة من اشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين، تشمل عدم نقل الأطعمة والمشروبات غير المغلفة بشكل محكم، وعدم نقل المواد الغذائية في حال كانت قابلة للفتح، ومنع تطبيقات التوصيل من التعامل مع المطاعم وما في حكمها المخالفة للاشتراطات الصحية المقرة من الجهات المعنية، وأنها ستقوم بمخالفة تطبيقات التوصيل المخالفة لهذه الضوابط، بما يتوافق مع الأنظمة المطبقة في مجال حماية حقوق المستفيدين، التي تأتي اتساقاً مع لائحة الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.


الوطن السعودية

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