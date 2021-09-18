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سفير خادم الحرمين لدى تونس يسلم مساعدات طبية قدمتها المملكة

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شملت مولدات أكسجين عالية الأداء ومستلزمات ضرورية

سفير خادم الحرمين لدى تونس يسلم مساعدات طبية قدمتها المملكة

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، اليوم السبت، مساعدات طبية التي قدمتها المملكة للشقيقة تونس والمشتملة على أجهزة مولدات الأكسجين عالية الأداء في توفير الأكسجين لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية.

وحضر تدشين الاستلام وزير الصحة التونسي السيد علي المرابط، ومستشار الرئيس السيد وليد الحجام، ومدير الصحة العسكرية الفريق مصطفى الفرجاني، والأدميرال عطا الله مستشار الأمن في رئاسة الجمهورية.

من جانبه أشاد السفير الصقر بالجهود التي تبذلها المملكة في مساعدة الشقيقة تونس لتخطي أزمة كورونا، وأكد بأن هذه المساعدات امتداد لما قدمته المملكة خلال الأشهر الماضية لتونس.

فيما ثمن وزير الصحة التونسي السيد المرابط ومستشار فخامة السيد وليد الحجام والمسؤولين في الرئاسة والصحة العسكرية، جهود المملكة المتميزة والتي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين.

سفير خادم الحرمين لدى تونس يسلم مساعدات طبية قدمتها المملكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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