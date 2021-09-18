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مستشفى الطوال العام يحصد المركز الثاني على مستوى المملكة

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مستشفى الطوال العام يحصد المركز الثاني على مستوى المملكة مستشفى الطوال العام يحصد المركز الثاني على مستوى المملكة
في النصف الأول من العام 2021م

مستشفى الطوال العام يحصد المركز الثاني على مستوى المملكة

حصد مستشفى الطوال العام، المركز الثاني على مستوى المملكة في النصف الأول من العام 2021م.

وحققت صحة جازان، ممثلةً بمستشفى الطوال العام، مؤخراً مراكز متقدمة في استبيان رضا المرضى والمراجعين عن الخدمات على مستوى فئة المنشآت الصحية الأقل من 100 سرير في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وفق نتائج تقرير برنامج قياس تجربة المريض.

كما حقق قسم الطوارئ بمستشفى الطوال العام، المركز الثاني على مستوى المملكة بنسبة 93.07%، فيما بلغ معدل رضا المستفيدين بقسم العيادات الخارجية 88.12% وتحقيقه المركز الخامس على مستوى المملكة.

يذكر أن، برنامج قياس تجربة المريض الذي يشرف عليه مركز تجربة المريض بوزارة الصحة تم تصميمه وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية، بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشأة الصحية.

ويأتي تقرير رضا المرضى استكمالاً للجهود الصحية في المملكة من أجل تقديم رعاية صحية متكاملة وخدمات صحية تلبي كافة احتياجات المستفيدين من المواطنين والمقيمين، بما يضمن خدمة آمنة وذات جودة عالية لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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