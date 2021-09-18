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ثقافة الإسماعيلية تحتفل بثروت عكاشة

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ثقافة الإسماعيلية تحتفل بثروت عكاشة ثقافة الإسماعيلية تحتفل بثروت عكاشة

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة الاسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. وعقد بيت ثقافة الضبعية محاضرة بعنوان «الإدمان أسبابه وطرق علاجه» ألقتها خضرى موضحة أن الإدمان هو اضطراب في الدماغ يتسم بارتباط قهري بمحفزات نظام المكافأة في الدماغ بسبب عدد من العوامل النفسية والاجتماعية.

واختتمت حديثها بآثار الإدمان وكيفية التخلص منه، كما نظم بيت ثقافة التل الكبير محاضرة بعنوان «الحلقة الأولى من سلسلة الموارد البشرية» ألقتها شيماء عطيه، فيما عقد بيت ثقافة طفل القنطرة شرق ورشة حكى بعنوان «وقالوا في الأمثال» حاضرتها آمال عسران.

ونفذت مكتبة أبوصوير الثقافية ورشة فنية بعنوان «عمل فنى من خامات بسيطة» تدريب الفنان ابراهيم موسى وقام المدرب بتعليم الأطفال صناعة فازة من الزهور، كما أقام قصر ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان «أهم أعمال الفنان بابلو بيكاسو» ضمن نشاط التذوق البصرى ألقتها مها الزين وتحدثت عن أهم أعمال الفنان ونبذة عن حياته، بينما نظم بيت ثقاقة الضبعية محاضرة بعنوان «ثروت عكاشة ايقونة الثقافة المصرية» بمناسبة الإحتفال بمرور مائة عام على رحيل وزير الثقافة الأسبق ثروت عكاشة حاضرتها أمنة عبدالرازق.

المصرى اليوم

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