محافظ بورسعيد يلتقي رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية

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التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المحاسب طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، لمتابعة مستجدات العمل في منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية، بحضور الأستاذة شامة شردي مدير المديرية المالية ببورسعيد

وطالب «المحافظ» خلال اللقاء، بالاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية المختلفة، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة الإدارات المالية بالمحافظة، مؤكدا حرصه على تدريب وتأهيل كافة العاملين بالقطاع الحكومي، بالتزامن مع الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد كقاطرة للتنمية في مصر، الأمر الذي يستوجب تطوير كافة الخدمات الحكومية وتأهيل الموظفين وتدريبهم على أحدث نظم الإدارة والتكنولوجيا الحديثة.