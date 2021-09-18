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وفد «الشعب الجمهوري» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في المنيا

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وفد «الشعب الجمهوري» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في المنيا وفد «الشعب الجمهوري» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في المنيا

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حرص وفد الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهوري، على تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، بمحافظة المنيا، ضمن جولات الحزب لمتابعة تنفيذ المبادرة بالمحافظات.

قام الوفد بتفقد محطة تنقية مياه الشرب بقرية ابا التابعة لمركز مغاغة، والمقامة على مساحة 8 قراريط بتكلفة 50 مليون جنية، بطاقة 100 لتر/ ثانية.

ومجمع المدارس والمصالح بقرية ابا، ومشروعات بقرية صفانية التابعة لمركز العدوة.

ضم الوفد احمد عاشور، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة المركزية للحزب، وشريف هلال، معاون شؤون تنظيم الحزب، واحمد الجزار، عضو الأمانة المركزية للحزب، والنواب احمد حته، ومصطفي خالد، وإيهاب رمزي، وعمر الكاشف، امين تنظيم الحزب بالمحافظة، ورافق الوفد محمد ابو ليله، رئيس مركز مغاغة، وقيادات الحزب .

المصرى اليوم

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