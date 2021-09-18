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متعافي من الإدمان يحصل على المركز الأول ببطولة الجمهورية في لعبة الكيك بوكس

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متعافي من الإدمان يحصل على المركز الأول ببطولة الجمهورية في لعبة الكيك بوكس متعافي من الإدمان يحصل على المركز الأول ببطولة الجمهورية في لعبة الكيك بوكس

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حصل «حسام محمد حسين» أحد المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة بالمنيا التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة«الكيك بوكس»كما شارك في تصفيات منتخب للسامبو وأيضا المشاركة في دورة المدربين لرياضة السامبو.

قصة «حسام» تعود عندما وقع في مشكلة تعاطى المخدرات وظل لمده 20 عاما يعاني من أثار المشكلة حتى تعرض لمشاكل كثيره بسبب تعاطى المواد المخدرة ،الأمر الذي أثر على صحته، وحاول العلاج بنفسه لكنه فشل في بداية الأمر ،حتى نصحه أحد الأصدقاء بالاتصال بالخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبعد السماع له من خلال المتخصصين بالخط الساخن ومعرفه مشكلته تم توجيهه إلى مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا ،حيث يعد المركز الأقرب لمحل اقامته، وظل بالمركز لمده 45 يوما.

وطوال فتره إقامه «حسام» بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمنيا حصل على تأهيل نفسى واجتماعي وجلسات العلاج بالعمل والرياضة من أجل إعادة ثقته وتأهيله بدنيا ورياضيا حتى أصبح لديه هدف وهو المشاركة في بطولة الجمهورية وحصوله على المركز الأول على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة«الكيك بوكس» وبعد خروجه من مركز العزيمة بمده لا تتعدى شهر ونصف شارك في بطولة الجمهورية، حيث ساعده برنامج التأهيل الرياضي بمركز العزيمة من العاب رياضية مختلفة وجيم ،في رفع لياقته البدنية بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى تأهيله للمشاركة في بطولة الجمهورية وتتويجه بالفوز في البطولة، كما حصل على دورة تدريبة في الاتحاد المصري للكونغ فو وحاليا مدرب بأحد النوادي بمحافظة المنيا.

و صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بأن الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وأن جميع الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، حيث تتيح المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان التأهيل الاجتماعي والنفسي وأيضا التأهيل الرياضي، مؤكده بأن حصول المتعافى على بطولة الجمهورية يبث برسالة أمل للشباب ،وأن أي شاب وقع في براثن الإدمان يمكنه التعافى منه.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن حصول «حسام»على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة«الكيك بوكس» يؤكد بأن مرض الإدمان يمكن التعافي منه، عن طريق الاتصال بالخط الساخن «16023»،حيث تتيح المراكز التابعة للصندوق كافة الخدمات العلاجية بجانب التأهيل البدني والرياضي وأيضا اكتشاف المواهب والمساعدة على تنميتها بما يفيد المتعافين من الإدمان .

المصرى اليوم

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