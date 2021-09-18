عمره يقارب ٧٠٠ عام .. «سيد البيلى».. مسجد تاريخى فى كفر الشيخ يحتاج للإنقاذ قبل السقوط

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحد أروع المساجد من حيث البناء والتصميم فى مصر، وبالرغم من الحالة الرثة التى وصل إليها إلا أن بركته تجعل العديد من أهالى كفرالشيخ يحرصون على أداء الصلوات فيه، ويطلقون عليه المسجد الكبير لما له من مكانة روحية عظيمة.

مسجد سيد البيلى

إنه مسجد سيد سالم البيلى أبوغنام الذى تحيى فيه عشرات الطرق الصوفية المولد السنوى بمشاركة الآلاف من مختلف محافظات مصر، ويقع فى مدينة بيلا التابعة لمحافظة كفرالشيخ، وهو واحد من أقدم المساجد الأثرية الموجودة فى المحافظة وأعظمها قيمة، ويحظى المسجد بشهرة واسعة، حيث تأسس عام 700 هجرية على يد العارف بالله سيدى سالم أبوغنام، الذى يرجع نسبه إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب، كرم الله وجهه، وكان على شكل خلوة صغيرة، وتم بناؤه عام 1320- 1321ميلادية فى العصر المملوكى، وظل المسجد عبارة عن مبنى صغير بجوار الخلوة الخاصة بالشيخ حتى تمت توسعته فى العصر المملوكى الجركسى، ثم عصر أسرة محمد على، بأمر من خوشيار قادين، زوجة إبراهيم باشا ووالدة الخديو إسماعيل، والتى كانت تعرف باهتمامها الكبير بأولياء الله الصالحين وبناء المساجد.

مسجد سيد البيلى

وقال عبدالرحمن الدرولى، مُحامٍ، أحد رواد مسجد «أبوغنام»، لـ«المصرى اليوم»، إن المسجد يُعانى من الإهمال الشديد، كما تُعانى الحوائط والأعمدة والجدران من التشققات والتصدعات، فضلاً عن الدهانات التى انتهت صلاحيتها وأصبحت تتساقط على المُصلين من الأسقف الخشبية القديمة، والتى أصبحت غير آمنة عليهم.

وأشار «الدرولى» إلى أن هناك مُنتزها كبيرا خاصا بمسجد «أبوغنام» يقع أمام المسجد مُباشرةً، ومساحته تزيد على 600 متر مربع، ومع ذلك لم يجد من يهتم به هو الآخر، لافتا إلى أنه يُمكن استغلال مُنتزه المسجد فى إقامة حديقة عامة تخدم أهالى مدينة بيلا بصفة عامة وأهالى الحى بصفة خاصة، وتكون مُتنفسا لهم، أو إقامة دار مُناسبات يعلوها مُستوصف طبى خيرى، ودار للأيتام، مع ضرورة نقل أحد أكشاك الكهرباء المُلاصقة للمسجد إلى مكان مُناسب، كونها تحجب رؤية المسجد.

مسجد سيد البيلى

وأوضح المهندس مدحت غزال، أحد رواد المسجد، أن موقع مسجد «أبوغنام» استراتيجى وبالغ الأهمية، وله مكانة كبيرة فى قلوب جميع أهالى بيلا، لافتا إلى أنه يجب رفع كفاءة المسجد، والحفاظ عليه، لضمان استمرارية الدور المهم الذى يُؤديه المسجد الأثرى الكبير.

وقال الدكتور علاء صبح، مُحامٍ، وكيل نائب الطريقة الرفاعية، إن المُصلين يُعانون مُنذ سنوات طويلة من سوء حالة مسجد «أبوغنام»، وعدم وجود مُكيفات أو مُبردات، وسوء حالة الفرش والتجهيزات، والسقف القديم الذى تتساقط منه الأتربة والمياه حال سقوط الأمطار، بجانب حالة الحوائط المُتردية ودورات المياه وأماكن الوضوء غير المُجهزة بما يُناسب راحة المصلين.

وأكد سمير شحاتة، أحد رواد المسجد، أن المسجد له تاريخ طويل، ويشهد إقبالا كبيرا من المُصلين، وعلى الرغم من قيمة هذا المسجد الأثرى القديم، إلا أنه لم يجد اهتماما يليق به، وبتاريخه الطويل، وبصاحبه العارف بالله سيدى سالم البيلى أبوغنام.

وأوضح الشيخ عبدالوهاب خليفة، إمام المسجد السابق، أن مكان الوضوء الخاص بالمسجد يحتاج لعمليات ترميم تليق باسم مسجد «أبوغنام»، حيث إن حالته أصبحت قديمة ومُتهالكة وتحتاج لعملية رفع كفاءة وتغيير مواسير الصرف والمرافق على الطُراز الحديث، وكذلك صيانة مكان الوضوء بالكامل حتى يتسنى له تقديم الخدمة المُناسبة للمواطنين، فى ظل الضغط المُستمر على المسجد بسبب زيادة عدد المُصلين.

مسجد سيد البيلى

وفى سياق مُتصل، ناشد العديد من أهالى مركز ومدينة بيلا، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بسُرعة ترميم مسجد «أبوغنام»، حفاظا على التراث الأثرى والمعمارى، وحفاظا على حياة المُصلين والزائرين.

كما طالب الأهالى، أيضا، بوضع المسجد على خريطة السياحة الداخلية لكفرالشيخ، وإبراز مكانته التاريخية والأثرية، ولاسيما أنه يُعد أحد أقدم مساجد المحافظة.

يشار إلى أن المسجد يضم عددا من التحف النادرة، ومنها «المنبر الكبير» الذى صُنع عام 1321 هجرية، بالإضافة إلى «دكة المُبلغ» التى صُنعت أيضا مُنذ ما يقرب من 110 أعوام، فضلاً عن «دكة المُقرئ» التى تخطت الـ100 عام، بجانب لوحتين رُخاميتين تخطيتا الـ100 عام.

ومرّ على تاريخ إنشاء مسجد «أبوغنام»، أكثر من 743 عاماً وكان يُعتبر تُحفة معمارية وفنية رائعة فى تاريخ البناء والعمارة، إلى أنه طالته يد الإهمال مُنذ سنوات عديدة، وأصبح فى طى النسيان، وبات مُهددا بالانهيار فى أى وقت.