مدرب الأهلي يطلب تسجيلات لمباريات الحرس الوطني بطل النيجر بدوري الأبطال

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طلب بيتسو موسيمانى،المدير الفنى للاهلى، تسجيلات لمباريات فريق الحرس الوطنى بطل النيجر المقرر أن يلاقى الأهلى ضمن منافسات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وذلك للتعرف على المنافس وطريقة أدائه .

وتغلّب الحرس الوطني على منافسه لو ماسيجير البوروندي بنتيجة 2-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة للدور التمهيدي بالبطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في النيجر أحد يومي 15-16 أكتوبر المقبل، فيما تقام مباراة العودة بين الأهلي وبطل النيجر بالقاهرة أحد يومي 22-23 من الشهر ذاته.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في السوبر المصري والمحدد لها يوم ٢١ من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني قبل بدء المران اليوم السبت بمعسكر الاسكندرية من أجل الحديث مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التركيز فيها، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة طلائع الجيش في السوبر المصري.