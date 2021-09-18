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عزام التنزاني يتأهل لمواجهة بيراميدز في الكونفدرالية

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عزام التنزاني يتأهل لمواجهة بيراميدز في الكونفدرالية عزام التنزاني يتأهل لمواجهة بيراميدز في الكونفدرالية

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تأهل فريق نادي عزام التنزاني لمواجهة نادي بيراميدز في دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد إخراج نظيره هورسيد الصومالي من الدور التمهيدي.

ونجح عزام في تأكيد بلوغه للدور الثاني بعد تكرار فوزه على هورسيد بهدف دون مقابل في مباراة الإياب، بعد الفوز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ومن المنتظر أن يلتقي بيراميدز مع عزام في تنزانيا بذهاب الدور الثاني أحد أيام ١٥ أو ١٦ أو ١٧ أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام ٢٢ أو ٢٣ أو ٢٤ من نفس الشهر.

المصرى اليوم

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