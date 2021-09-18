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موسيمانى يحدد شروط مشاركة لاعبي الأهلي في المباريات خلال جلسة خاصة بالاسكندرية

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موسيمانى يحدد شروط مشاركة لاعبي الأهلي في المباريات خلال جلسة خاصة بالاسكندرية موسيمانى يحدد شروط مشاركة لاعبي الأهلي في المباريات خلال جلسة خاصة بالاسكندرية

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عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلى جلسة مع اللاعبين داخل مقر إقامة الفريق في الإسكندرية تحدث خلالها على أهمية مباراة الطلائع في السوبر المحلى التي وصفيها بمباراة بطولة وشدد على ضرورة التركيز خلال المباراة وتنفيذ التعليمات لتجنب أي مفاجأت خاصة أن مباريات الفريقين تكون دائما مثير وقوية وصعوبتها تكمن في كون الفائز سوف يحصد بطولة جديدة.

وأكد لهم أن المشاركة ستكون للعناصر الجاهزة فنيا وبدنيا والمرحلة الجديدة للاهلى تحتاج لتضافر الجهود ومجهود مضاعف من الجميع خاصة أن الهدف المنافسة على جميع البطولات لتعويض فقدان الدورى.

وأضاف أن الجميع سواسية والتعامل ليس بالاسماء لكن بالجهد والجاهزية للمشاركة لان مصلحة الفريق هي الأهم، وكلنا مطالبين بتحقيق أحلام وطموحات الجماهير التي تنتظر تتويج الفريق في جميع المحافل، ويجب علينا فتح صفحة جديدة لبدء مرحلة جديدة مع البطولات .

ويتوجه اليوم محمود الخطيب رئيس النادى إلى معسكر الفريق للتواجد معه خلال تحضيراتة لمباراة السوبر وذلك بهد تحفيز اللاعبين وتشجيعهم على الإجتهاد من أجل تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة لتكون خير دافع لاستكمال مباريات الكأس بقوة وكذلك الموسم الجديد، فيما يعقد سامى قمصان المدرب المساعد جلسة مع محمد محمود عقب العودة من الإسكندرية لاحتواء غضبة بعد إستبعادة من القائمة التي إنضمت للمعسكر.

المصرى اليوم

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