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الأهلى يتدرب على ركلات الترجيح استعدادَا لمواجهة الطلائع فى السوبر المحلى

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الأهلى يتدرب على ركلات الترجيح استعدادَا لمواجهة الطلائع فى السوبر المحلى الأهلى يتدرب على ركلات الترجيح استعدادَا لمواجهة الطلائع فى السوبر المحلى

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قرر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، تدريب اللاعبين على ركلات الترجيح خلال معسكر الفريق المقام حاليا فى الإسكندرية إستعدادا لمواجة طلائع الجيش المقررة 21 سبتمبر الجارى فى كأس السوبر المحلى، وذلك تحسبا لانتهاء المباراة بالتعادل والاحتكام لركلات الترجيح، كما ركز المدير الفنى خلال الأيام الماضية، على بعض الجمل الفنية التى ينوى تحفيظها للاعبين فى إطار مساعى موسيمانى لاجراء تعديلات على طريقة اللعب بعدما شهدت المباريات الأخيرة للفريق فى بطولة الدورى ضعف فى الأداء وغياب الفاعلية الهجومية التى تسببت فى فقدان الفريق عدد من النقاط التى أفقدت الأهلى لقب الدورى .

ويواصل الفريق بالنادى الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى ،استعداداته القوية لمواجهة طلائع الجيش فى السوبرويركز موسيمانى المدير الفنى على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بجانب تحفيظهم الخطة التى سيخوض بها الفريق المباراة فيما تم اختيار طاقم تحكيم دولى جزائرى لهذه المباراة فى اطار اتفاقية بين الاتحاد الجزائرى والمصرى كرة القدم والتى تنص على تبادل الحكام والخبرات بين البلدين، ومن المنتظر أن يتم مستقبلا دعوة حكام مصريين لإدارة لقاءات فى البطولة الجزائرية.

المصرى اليوم

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