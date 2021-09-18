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طلائع الجيش يضم صفقة جديدة قبل مواجهة الاهلي

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طلائع الجيش يضم صفقة جديدة قبل مواجهة الاهلي طلائع الجيش يضم صفقة جديدة قبل مواجهة الاهلي

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نجح مسؤولو نادي طلائع الجيش في التعاقد مع المهاجم النيجيري أكينادي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد طلائع الجيش مع أكينادي، المحترف السابق في الدوري الماليزي، بناءً على طلب عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بقدرات اللاعب الفنية، وولحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم، بعد انتهاء إعارة الثلاثي عمرو جمال، ناصر منسي، عمرو مرعي.

ويستعد طلائع الجيش، لخوض مباراة الأهلي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في بطولة السوبر المصري.

وتعاقد طلائع الجيش حتى الأن، مع كل محمد جابر والكونغولي كازادي كاسينجو، مهاجم المصري البورسعيدي وميدو جابر من سيراميكا كليوباترا ومحمد الصباحي ومحمد أنور، مدافعا الاتحاد السكندري، وأحمد عيد ظهير أيمن ورامز مدحت من وادي دجلة وعمر لعمير مِن بودرو وأحمد عفيفي وعبد الرحمن شيكا من الإنتاج ومحمد الجويني مدافع الصفاقسي التونسي.

المصرى اليوم

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