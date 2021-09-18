بعد إعلان اعتزاله التمثيل والتوجه للغناء.. عمر كمال يوجه نصيحة لـ محمد هنيدي: «عشان متتوقفش»

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علق مطرب المهرجانات عمر كمال على منشور الفنان محمد هنيدي، الذي قرر فيه اعتزاله التمثيل والتوجه للغناء الشعبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» . وقال: «جمع فرقة وبلاش فلاشة عشان متتوقفش اهم حاجة ويبقوا اقل حاجة 8 افراد».

عمر كمال عبر فيسبوك

ومن جانبه نشر نجم الكوميديا محمد هنيدي تغريدات ساخرة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أعلن فيه اعتزاله التمثيل واتجاهه للغناء الشعبي مطالبا جمهوره بعدم السخرية من قراراته.

إذ كتب: «قررت النهارده الصبح قرار مهم، قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي». وأضاف هنيدي في تغريدات أخرى: «أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءًا من نهاية شهر أيلول، وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية».

وطرح مؤخرًا الفنان الكوميدي محمد هنيدي، فيلم «الإنس والنمس»، الذي تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق ولكن بشكل كوميدي، حيث حقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه في دور العرض السينمائي، مما جعله يتصدر شباك التذاكر، وينافس بقوة بين الأعمال التي تعرض الآن، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن منهم، الفنانة صابرين، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف الدسوقي، محمد محمود.