«ثنائية الإنسان والمكان».. معرض تشكيلي للفنانين إبراهيم فيليب ومريام واصف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الفنان الكبير محمد عبلة، في السابعة من مساء السبت المقبل 25 سبتمبر، معرضا لأعمال الفنانين الكبيرين إبراهيم فيليب ومريام واصف، بأتيليه العرب للثقافة والفنون- جاليري ضي بالمهندسين، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب، إن المعرض يأتي تحت عنوان «ثنائية الإنسان والمكان»، حيث يقدم كل من الفنانين إبراهيم فيليب ومريام واصف، تجربته بشكل مستقل.

وأضاف قنديل، أن «فيليب» هو أحد الفنانين المصريين المهمشين في الحركة التشكيلية المصرية رغم أنه صاحب تجربة أصيلة ويمتلك من المهارات والفكر ما يؤهله لذلك.

إبراهيم فيليب مواليد 1956 مدينة طنطا وعضو بنقابة الفنانين التشكيلين ونقابة المعلمين وموجه أول بالتربية والتعليم سابقا وحصل على دراسات تكميلية تخصص زخرفة وإعلام، وشارك في معارض عدة بنقابة الصحفيين ورامتان وأتيليه القاهرة وبينالى بورسعيد، بخلاف دورات المعرض العام من 2004 إلى 2014 .

أما الفنانة مريام واصف فهي من مواليد القاهرة وكتب عن تجربتها الناقد الكبير صبحي الشاروني قائلا «إن الفنانة مريام واصف تصور لوحاتها مناظر من حي مصر الجديدة قديما بحيث ترصد ما أصاب المباني والمرافق من طول الزمن».

«واصف» حاصلة على ماجستير في التصوير وأقامت الكثير من المعارض وحصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم التصوير والزخرفة عام 1978، وعلى معادلة من كلية الفنون- الزمالك قسم التصوير ثم دبلومة في فنون التصوير وماجستير في التصوير.

شاركت «واصف» في العديد من المعارض الجماعية المحلية منها صالون الربيع عام 1978 وصالون الجمعية الأهلية 1993، والمعرض العام 2006 ومعرض المرأة- المركز الثقافي الفرنسي 2005، ومعرض البحر والربيع 2008 بنقابة الصحفيين، ومعرض بينالى فلورانس بإيطاليا 2019 .

أقامت مريام واصف العديد من المعارض الخاصة بفندق المريديان عام 1988 وأتيليه القاهرة 2002 والأوبرا 2015 وغيرها، وحصلت على جوائز ميدالية المعرض العام 1993 وثلاث شهادات تقدير من الجمعية الأهلية للفنون وميدالية المركز الثقافي الهندى 2008 ولها مقتنيات لدى متحف الفن الحديث- المركز الثقافي الفرنسي وكتب عن أعمالها الكثير في كتاب «الفنانون الشباب في مصر» خلال معارض الصالون السنوي الخامس وصحف عربية ومصرية.