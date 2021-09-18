وزير النقل يتفقد مواقع العمل بعدد من مشروعات الطرق والكباري غرب الإسكندرية

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أجري الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية اليوم السبت، لمتابعة تنفيذ عدد من كباري طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية، في اطار متابعة تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري بمحافظة الإسكندرية والتي تدخل في إطار مشروعات توسعة الطريق الصحراوى ومحور التعمير والتي تساهم في تحقيق السيولة المرورية بغرب الإسكندرية وإنسيابية حركة الشاحنات المتجهة من وإلى ميناء الإسكندرية وكذلك المساهمة في تسهيل حركة الشاحنات من والى مدينة برج العرب.

في بداية جولته تفقد الوزير مشروع انشاء كوبري علوي ودوران للخلف على طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى (دوران برج العرب) حيث أوضح الوزير أن المشروع يتكون من انشاء كوبرى جديد أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى للقادم من الإسكندرية للعودة إلى اتجاه الإسكندرية وذلك بديلا عن الدوران للخلف السطحى والذي يتسبب في تكدس مرورى بالطريق الصحراوى وذلك نظرا لقرب الدوران السطحى من مخرج طريق الكافورى / برج العرب مما تضطر السيارات الخارجة من طريق برج العرب والمتجهة إلى الإسكندرية إلى قطع الطريق الصحراوى بصورة عمودية مما يتسبب في تكدس مروري والتسبب بالحوادث ووحيث تبلغ القيمة الإجمالية للكوبري 80 مليون جنيها ومن المنتظر نهو المشروع في نهاية العام الحالى. مشيراً إلى أن القيادة السياسية وجهت بالا يقل عدد الحارات عند تنفيذ كافة الكباري عن 3 حارة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين

وطالب الوزير بتعديل تصميم الكوبري ليكون 3 حارة مرورية بدلاً من 2 حارة مرورية وموافاته بالتصميم الجديد خلال أسبوع لاستيعاب الكثافات المرورية المستقبلية المتوقعة.