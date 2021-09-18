محافظ بورسعيد: تنفيذ 67 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تنفيذ 67 قرار ازالة تعديات على أملاك الدولة ومخالفات خروج عن خط التنظيم خلال أعمال الحملة المكبرة التي قادها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى في منطقة الأمل الجديد بمشاركة شرطة مرافق بورسعيد، وتنفيذ حوالى ٢٣ قرار إزالة تعديات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم في منطقة اللبانة الجديدة، مشيرا أن خطة الدولة هي متابعة كافه المناطق التي تم تطويرها من قبل وعدم السماح بحدوث أي تشوهات بها أو العودة إلى السلوكيات العشوائية.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار ازاله كافة المخالفات ومنع التشوهات للحفاظ على الوجه الحضارى بجميع الأحياء، وشدد على تطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات مشيرا بأن الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة للحفاظ على هذه المناطق السكنية من التشوهات التي يقوم بها بعض المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم ازالة كافه مخالفات الخروج عن خط التنظيم وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات لإعادة الانضباط ومنع هذه التشوهات التي تسيئ إلى المظهر الحضارى بعد أن قامت الدولة بدورها في توفير هذه الوحدات السكنية على أعلى مستوى وبما يساهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاه وإعادة الانضباط إلى جميع مناطق وشوارع المحافظة.

كانت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس الحى قد واصلت حملاتها المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة ومخالفات الخروج عن خط التنظيم بمنطقة الأمل الجديد بالضواحي واللبانة الجديدة وذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باستمرار الحملات المكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية بالأحياء لمتابعةإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم.