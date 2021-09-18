الحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنية لـ«كائن الهوهوز» وصديقها بتهمة التحريض على الفسق

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قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم السبت، نظر بمعاقبة ياسمين، الشهيرة بـ «كائن الهوهوز»، وصديقها بالحبس ٣ سنوات مع النفاذ وغرامة ٢٠٠ ألف جنيها لكل منهما بتهمة التحريض على الفسق وخدش الحياء العام، وذلك بعد أن أجلت المحكمة الاسبوع الماضى نظر القضية إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم.

كانت محكمة إستئناف الإسكندرية، أحالت القضية إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمة «ياسمين.ع» فتاة تيك توك المعروفة إعلاميًا بـ«كائن الهوهوز»، وصديقها المصور لاتهامهما بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

وثبت من تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمة صورت فيديوهات داخل شقتها، في عدم وجود طفلتيها، بصحبة صديقها «أسامة» الذي كان يصورها بهدف جني الربح المادي وزيادة عدد المشاهدات.

وتبين أن المتهمة والشخص المضبوط غير متزوجين، وتربطهما علاقة صداقة، وأنهما بثا مقاطع الفيديو بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة في الربح المادي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على «ياسمين، ع»، فتاة تيك توك والمتهمة ببث مقاطع فيديو بمساعدة أحد الأشخاص، تتضمن أفعالاً وإيحاءات منافية للآداب، بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.