ندوة لتوعية المرأة بأهمية الحمل والرضاعة الطبيعية في المنيا

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نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي، ندوة بمركز سمالوط، شمال المنيا، حول أهمية توعية السيدات الحوامل والمرضعات بأهمية متابعة الحمل والرضاعة الطبيعية.

ألقت شيرين صلاح، بمديرية الصحة ببني سويف والاستشاري الدولي للرضاعة الطبيعية كلمة ومناقشات مع الحضور حول الحمل والرضاعة الطبيعية.

أقيمت الندوة بقاعة جمعية النشاط الروحي بسمالوط بحضور ١٠٠ سيدة من المركز والقرى التابعة له، وحاضر في الندوة أماني تامر، مدير التضامن الاجتماعي بمركز سمالوط، وسمير فرنسيس بالرقابة والمتابعة بالإدارة ونجاح سمير، بشؤون المرأة بالإدارة والرائدات الريفيات بالوحدات التابعة لإدارة التضامن في سمالوط.