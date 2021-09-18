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وكيل صحة الشرقية يتابع فعاليات حملة «معا نطمئن..سجل الآن»

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وكيل صحة الشرقية يتابع فعاليات حملة «معا نطمئن..سجل الآن» وكيل صحة الشرقية يتابع فعاليات حملة «معا نطمئن..سجل الآن»

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فعاليات حملة "معا_نطمئن..سجل الآن" لتشجيع المواطنين علي التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، بمحافظة الشرقية، وذلك من أمام ديوان عام محافظة الشرقية، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة الشعب المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهه الموجة الرابعة من المستجد.


اطمأن وكيل الوزارة علي انتظام عمل الفرق، والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً علي المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباص الخاص بتسجيل المواطنين، المتمركز أمام ديوان عام المحافظة.


كما قام وكيل الوزارة بالتأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بديوان عام المديرية، وبنادي الشرطة، ومركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق، وأكد وكيل الوزارة علي أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الالكترونى علي موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.


وأوضح الدكتور هشام مسعود أن الباص الخاص بالحملة سينتشر اليوم بمختلف أنحاء مدينة الزقازيق، حيث سيتم التحرك لميدان الزراعة، وشارع فاروق، وميدان القومية، لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

المصرى اليوم

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