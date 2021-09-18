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أمين «البحوث الإسلامية» لوعاظ وواعظات أسوان: عليكم دور كبير في حماية وعي الناس

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أمين «البحوث الإسلامية» لوعاظ وواعظات أسوان: عليكم دور كبير في حماية وعي الناس أمين «البحوث الإسلامية» لوعاظ وواعظات أسوان: عليكم دور كبير في حماية وعي الناس

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عقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد اجتماعًا بمنطقة وعظ أسوان على هامش القافلة التوعوية الشاملة التي أطلقها المجمع الأسبوع الماضي إلى محافظة أسوان؛ حيث التقى وعاظ المنطقة للوقوف على الصعوبات المختلفة التي تواجههم والمساهمة في تذليلها، وذلك بحضور د. سلامة داوود ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، د. سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، الشيخ ياسر الفقي ،أمين اللجنة العليا للدعوة.

وقال الأمين العام للمجمع خلال اللقاء إن الفترة الحالية تحتاج منّا إلى وعي متكامل بالتحديات الراهنة خاصة فيما يتعلق بالقضايا الفقهية المعاصرة التي يحتاج الناس فيها إلى معرفة الرأي الشرعي الذي يراعى واقع الحياة، والمشكلات المجتمعية التي تؤثر على المجتمع بأثره.

وتابع عيّاد مخاطبًا وعاظ وواعظات الأزهر: «يقع عليكم دور كبير في حماية الوطن من خلال تطوير الخطاب الذي يراعي اهتمامات الجمهور وطبيعة اختلافاتهم الثقافية والفكرية؛ وخاصة الشباب ممن يحتاجون إلى رسالة مركزة وأسلوب يناسب عقلياتهم، ويمس واقعهم المعاصر».

كما أكد الأمين العام على ضرورة التعاون بين منطقة الوعظ والمؤسسات والهيئات المختلفة داخل المحافظة مثل: الشباب والرياضة، الثقافة، التربية والتعليم، التعليم العالي والتضامن؛ لنشر قيم التسامح والتعايش والانتماء للوطن.

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي وعاظ وواعظات أسوان.. ويؤكد: عليكم دور كبير في حماية وعي الناس بخطاب دعوي مستنير

المصرى اليوم

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