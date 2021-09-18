محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية للمجمعات التنموية والزراعية بساحل الجوابر ودراجيل

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واصل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة الشهداء لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقري المركز وما يتم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء مشروعات خدمية جديدة ، وذلك بهدف الوقوف على آخر المستجدات وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لهذا المشروع القومى والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الريفى تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة والمهندسة وفاء صبحي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية وأعضاء الهيئة الهندسية.

تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للمجمع التنموى بساحل الجوابر، حيث تم الإنتهاء من القواعد الخرسانية وجارى الإنتهاء من سقف الدور الأول، كما تفقد أعمال الإنشاءات بالمجمع الزراعى حيث تم الأنتهاء من أعمدة الدور الأرضى وجارى شد سقف الدور الأرضى، كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة بساحل الجوابر، وأعمال الإنشاءات بالمجمع التنموى بدراجيل حيث جارى الإنتهاء من سقف الدور الثانى علوى .

وخلال الجولة تفقد المحافظ الإعمال الإنشائية لجناح مدرسة الشهيد شوقي الفقي الإعدادية بدراجيل (إحلال جزئي ) وتشمل 12 فصل بنسبة تنفيذ 95 %وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة، حيث جارى العمل بعدد (9) مدارس إحلال كلى وجزئي وتوسعة وإنشاء جديد بمركز الشهداء بإجمالي (149) فصل دراسي، وذلك للإرتقاء بالمنظومة التعليمية مما يساهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول لإستيعاب المزيد من الطلاب .

وإختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال تبطين ترعة دناصور بطول 1650م، حيث تم الإنتهاء من تبطين 550متر بنسبة تنفيذ 33% وجاري التجهيز لأعمال 300متر، حيث يتم رفع نواتج الحفر وتدبيش الأحجار إستعداداً لأعمال الصبة الخرسانية، وجاري العمل على قدم وساق لرفع نواتج الحفر من على جانبي الترعة أول بأول لإضفاء منظر حضاري .