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تعدت عليه بـ«الريموت».. إيداع متهمة بقتل رضيعها في الشرقية مستشفي الأمراض النفسية

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تعدت عليه بـ«الريموت».. إيداع متهمة بقتل رضيعها في الشرقية مستشفي الأمراض النفسية تعدت عليه بـ«الريموت».. إيداع متهمة بقتل رضيعها في الشرقية مستشفي الأمراض النفسية

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قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، إيداع ربة منزل متهمة بالتعدي على طفلها الرضيع بريموت التلفزيون ما أدي لوفاته، مستشفي الأمراض النفسية والعصبية لمدة ٤٥ يوما، لبيان مدي قواها العقلية وقت إرتكاب الواقعة، وحددت هيئة المحكمة جلسة الأول من نوفمبر المقبل للمحاكمة ونظر التقرير الطبي الوارد من المستشفي .

تعود أحداث القضية عندما اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية السابق، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بشأن تلقي ضباط قسم شرطة بلبيس بلاغًا من موظف مدنى«44 عاما»، يفيد بأنه عقب عودته إلى مسكنه من عمله عثر على جثة نجله، 3 شهور، أعلى أريكة بصالة الشقة، وبها بعض الإصابات، ومنها كدمات بالرأس من الخلف، واكتشف عدم تواجد زوجته بالشقة، وقرر أنه توجه إلى عمله في السابعة صباحًا، تاركًا زوجته ونجله بالشقة، ولدى عودته اكتشف وفاة نجله وعدم تواجد زوجته.

على الفور، وجّه اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بسرعة تشكيل فريق بحث، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات بين والد الطفل ووالدته، ربة منزل، 26 سنة، وأن الزوجة وراء ارتكاب الواقعة.

وباستهدافها بمأمورية تم ضبطها، واعترفت بأنها يوم الواقعة وأثناء قيامها بغسل بعض الملابس بالمسكن وحملها نجلها المتوفى، انزلقت قدماها، فسقطت أرضًا هي ونجلها، فقام نجلها بالبكاء، فتعدت عليه بالضرب بريموت التلفاز عدة مرات في مقدمة الجبهة لإسكاته، إلا أنه تُوفى، فلاذت بالهرب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

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