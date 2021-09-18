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ليفربول يتقدم على كريستال بهدف ماني و«أسيست» لـ صلاح

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ليفربول يتقدم على كريستال بهدف ماني و«أسيست» لـ صلاح ليفربول يتقدم على كريستال بهدف ماني و«أسيست» لـ صلاح

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تقدم فريق ليفربول الإنجليزي، بهدف نظيف على ضيفه، كريستال بالاس، خلال المباراة الجارية الآن على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة 5 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل ساديو ماني الهدف بعد متابعة لرأسية محمد صلاح المرتدة من حارس مرمى كريستال بالاس.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: جيمس ميلنر – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس.

الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.

يشارك محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي لفريق ليفربول بمباراة اليوم، حيث يعتبر صلاح من القوام الأساسي في اختيارات يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

ويفصل محمد صلاح هدفان فقط عن الوصول للهدف رقم 100 مع نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما وصل لنادي المائة بالدوري الإنجليزي الممتاز بواقع تسجيل 98 هدفًا برفقة ليفربول وهدفين فقط مع نادي تشيلسي.

وحال نجاح محمد صلاح في تسجيل هدفين فقط خلال المباريات المقبلة، سيصبح صلاح ضمن القائمة الذهبية لفريق ليفربول بتسجيله 100 هدف برفقة الريدز.

المصرى اليوم

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