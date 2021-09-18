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محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد

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محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد

جى بي سي نيوز :- أصدرت محكمة الاستئناف الباريسية، الخميس، حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية، تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وأدين رفعت الأسد، نائب الرئيس السابق البالغ من العمر 84 عاما، والمقيم في المنفى منذ 1984، بتهمة "غسل الأموال ضمن عصابة منظمة، واختلاس أموال سورية عامة، والتهرب الضريبي المشدد"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وعلى غرار ما قضت محكمة البداية، سيصادر القضاء كل الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية.

المصدر : سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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