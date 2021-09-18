تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
3 ملايين عقوبة من يفصح عن بيانات شخصية حساسة
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:22 مساءً
مدير "صحة القنفذة": يحقّ لنا أن نفخر بالمنجزات في يوم الوطن
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:21 مساءً
تاريخ عظيم متصل بمستقبل واعد.. يوم الوطن بعيون مساعدي "تعليم القنفذة"
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:21 مساءً
جدل مناهج رابعة ابتدائى الأمهات تسأل عن محتوى المواد الجديدة..وكل التفاصيل الخاصة بطرق تقييم الطلاب
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:20 مساءً
يهدد بكارثة.. إخلاء عقار مائل مكون من 14 طابق فى الهرم.. بسبب بركة مياه
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:20 مساءً
الانتخابات الاتحادية الألمانية.. كيف تبدو ألمانيا دون ميركل؟
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:16 مساءً
وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
أشرف صبحي: الانتخابات في موعدها بجميع الأندية
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
إكسبو دبي 2020 يطلق مشروع بيت «الهامور» في حضور وزير التسامح
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تواصل فعاليات دعم الأسرى بالضفة الغربية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 18 سبتمبر 2021 04:45 مساءً
89
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
مواضيع متعلقة
الانتخابات الاتحادية الألمانية.. كيف تبدو ألمانيا دون ميركل؟
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:16 مساءً
فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:47 مساءً
جني محصول الفلفل الأحمر
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:33 مساءً
ثوران قوي لبركان فويغو غرب غواتيمالا
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 24 سبتمبر 2021 02:51 مساءً
السابق
الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية.. ماذا بعد؟
التالى
الأيام المقبلة ستكون حاسمة في النجاة .. السودان يحذر مواطنيه ويؤجل الدراسة
Tweets by @3yonNews