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محافظ كفر الشيخ يعلن إزالة ١٨٥ حالة تعدي على أراضي الدولة

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محافظ كفر الشيخ يعلن إزالة ١٨٥ حالة تعدي على أراضي الدولة محافظ كفر الشيخ يعلن إزالة ١٨٥ حالة تعدي على أراضي الدولة

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 13 قرار استرداد أراضي الدولة على مساحة 36 فدان و14 قيراط، وإجمالي ما تم تنفيذه 185 منذ بدء الحملة حتى الآن، من بينهم 118 قرار مبانى على مساحة 4173 متراً، و67 قرار زراعي على مساحة 48 فدان، و5 قراريط ، و6 سهم، بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكداً على تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

المصرى اليوم

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