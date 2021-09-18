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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد

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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا، لمتابعة مستجدات أعمال تطوير مستشفى الصحة النفسية بمحافظة بورسعيد، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ورؤساء أحياء الزهور والضواحى، ومديرية الطرق، والصحة والشركات المنفذة لأعمال التطوير.

واستعرض «محافظ بورسعيد» معدلات التنفيذ في تطوير المستشفى حتى الآن، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت، وأضاف أن أعمال التطوير بمستشفى الصحة النفسية شاملة حيث يتم رفع كفاءة المبنى وكافة الأقسام الداخلية، وتذويدها بأحدث الإمكانيات والمعدات الطبية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمستشفى وتمهيدها، مؤكدا أن بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة والذى بدأ بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والاهتمام برفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، والارتقاء بمستوى أطقم الأطباء والتمريض لتحقيق أهداف التنمية في مجال الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

المصرى اليوم

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