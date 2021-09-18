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زار فوج سياحي امريكى يقوم بجولة سياحية واثرية مكتبة مصر العامة بالأقصر لمشاهدة عرض culturama - بانوراما التراث والتعرف على ملامح وآثار الحضارة الفرعونية بمختلف العصور التاريخية.

فوج امريكى بمكتبة مصر العامة بالاقصر

كما قام الفوج بزيارة قاعة المصريات بالمكتبة والجانب الخلفي من المكتبة المطل على طريق الكباش، والتقاط الصور التذكارية مع الطريق الأقدم والاشهر فى العالم والذى يمثل اكبر متحف مفتوح فى العالم ، يربط بين معبد الاقصر ومعابد الكرنك بطول 2700 متر ، الذى تتم فبه اعمال الحفائر فى منطقة نجع ابوعصبة ، تمهيدا لافتتاحه خلال الأسابيع المقبلة، وذلك ضمن البرنامج السياحى المخصص له لزيارة المناطق الأثرية بالاقصر ..

وقال محمد عباس، مدير مكتبة مصر العامة بالاقصر ان المكتبة تبلغ مساحتها الكلية 2339 مترًا مربعًا، على ضفاف نهر النيل، وقد تم تطوير المنطقة خلف المكتبة بتنفيذ المرحلة الأولى من طريق الكباش ، ويتكون مبناها من 3طوابق علي هيئة كتاب مفتوح وتشتمل على قاعة التراث الحضاري وهي صالة عرض بانوراما التراث الحضاري والمعالم الأثرية لمصر لمدينة الأقصر قبل وبعد التطوير ..

فوج امريكى بمكتبة مصر العامة بالاقصر

واضاف انها تضم قاعة فرسان السماء وتبرز التقدم العلمي العظيم للمخترعات العربية التي سبقت العالم خاصة في مجال الرصد والملاحة ، وقاعة العرض المجسم وتتكون من ثلاث حجرات مخصصة لرؤية العروض بثلاثة أبعاد للعرض الحي والمجسم للتراث الحضاري باستخدام النظارات الخاصة التي تجسد بدورها العرض للمشاهد في محاكاة للواقع وقاعة مصر الخالدة وهو ركن مزود بمجموعة من أجهزة الكمبيوتر وتتيح عرض موقع مصـر، وتمد الزائر بكــل المعلومـات الخاصـة بالحضارات المصرية القديمة والمتنوعة ويساعده علــى تزويد معلوماته التاريخيـة ..

فوج امريكى بمكتبة مصر العامة بالاقصر

وأوضح أن المكتبة تضم قاعة المصريات وهي أول قاعة في مصر لعلوم المصريات لخدمة الدارسين والباحثين في تاريخ وحضارة مصر القديمة من المصريين والأجانب بمختلف اللغات كما تحتوي مجموعة من الصور لمدينة الأقصر التي يعود تاريخها إلى أكثر من مائة عام.

وأضاف أن المكتبة تضم نحو 10 آلاف وعاء معلومات متخصصة فى تاريخ مصر عبر العصور وخاصة ما يتعلق بالعصر الفرعوني، بجانب قاعة الخرائط وتشتمل على مجموعة من الخرائط الورقية والرقمية الخاصة بمدينة الأقصر والمواقع الأثرية بها وكذلك خرائط لجميع أنحاء مصر. وقاعة إطلاع للكبار تسع القاعة 35 فرداً وقاعة إطلاع الأطفال والركن الأخضر وقاعة أنشطة الأطفال وقاعة تعليم الكمبيوتروقاعة تعليم اللغات،وركن للإنترنت الخاص بالكبار والأطفال. وقاعات محاضرات ومركز التدريب .