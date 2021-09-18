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رئيس الوزراء يُهنئ وزير الإسكان بفوز «المجتمعات العمرانية» بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

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رئيس الوزراء يُهنئ وزير الإسكان بفوز «المجتمعات العمرانية» بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رئيس الوزراء يُهنئ وزير الإسكان بفوز «المجتمعات العمرانية» بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفوز «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، بجائزة «الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021»، في مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان.

كما هنأ رئيس الوزراء جميع العاملين بـ «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، لفوزهم بهذه الجائزة القيمة، عن جدارة واستحقاق، مشيرا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح ، المسئولية، أولى «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» اهتمامه ورعايته، واتضح هذا من المهام الكبرى التي يكلف بها الهيئة، وكذا إشادته أكثر من مرة بما تنفذه الهيئة من مشروعات، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تعد إحدى الآليات المهمة التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تحقق في المدن الجديدة خلال السنوات السبع الماضية يعد إنجازا بكل المقاييس، سواء في مشروعات البنية الأساسية، أو الإسكان، والخدمات المختلفة، وهو ما أسهم في زيادة الإقبال على السكن بالمدن الجديدة، وكذا الاستثمار، مؤكدا استمرار الدولة في خططها للتوسع العمراني المخطط، عبر إنشاء مجتمعات عمرانية حضارية مخططة.

المصرى اليوم

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