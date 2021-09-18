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إيران توجه تهم القتل إلى أوباما وترامب وهيلاري كلينتون (تفاصيل)

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إيران توجه تهم القتل إلى أوباما وترامب وهيلاري كلينتون (تفاصيل) إيران توجه تهم القتل إلى أوباما وترامب وهيلاري كلينتون (تفاصيل)

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وجهت محكمة إيرانية تهما لـ37 شخصية أمريكية بينهم الرئيسان السابقان باراك أوباما، ودونالد ، في قضية مقتل علماء إيرانيين بين عامي 2010 و2012 .

وشملت الاتهامات وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وكيانات تابعة للولايات المتحدة، منها وزارة الدفاع والمصرف الفيدرالي، وتم إبلاغ السلطات الأمريكية بمحضر الاتهام من خلال مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن.

وقال قاضي المحكمة، سلمان بور مريدي: «لم تشكل محاكم في العالم لإدانة جرائم الولايات المتحدة. والولايات المتحدة وعدد من محاكمها أصدرت أحكاما ضد إيران والمواطنين الإيرانيين، وجمدت الأصول الإيرانية».

وجاء في قرار المحكمة أنه نظرا لعدم الاعتراف بإسرائيل فلم توجه الاتهام له.

وقالت محامية أسر الضحايا إن محضر الاتهام مكون من 400 صفحة، ونسعى لأخذ التعويضات من الولايات المتحدة بسبب الأضرار المالية والنفسية التي لحقت بأسر الضحايا من العلماء النوويين.

المصرى اليوم

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