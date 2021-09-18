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منشور "غامض" يتسبب في إخلاء فوري لمجمع المحاكم بالمنيا بصعيد

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منشور "غامض" يتسبب في إخلاء فوري لمجمع المحاكم بالمنيا بصعيد مصر منشور "غامض" يتسبب في إخلاء فوري لمجمع المحاكم بالمنيا بصعيد
تم لصقه بأحد جدران الدور الثاني

منشور

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظ المنيا بصعيد حقيقة وجود متفجرات، داخل مجمع محاكم المنيا.
وكان منشور تم تداوله يزعم وجود متفجرات داخل مجمع المحاكم، مما استدعى إخلاء المجمع، من العاملين والأجهزة الإدارية والقضاة تمامًا تحسبًا لحدوث أي توابع للمنشور الذي تم لصقه بأحد جدران الدور الثاني.
الأجهزة الأمنية بالمنيا قالت إنه تم تفتيش المجمع وتمشيطه ولم يتم العثور على أية مفرقعات أو متفجرات بمحيط أو داخل مجمع محاكم المنيا، بعد توزيع منشور داخل المجمع هدد بتفجيره.
المنشور تضمن تحذيرًا للمواطنين بالمجمع وضرورة تركه حتى لا يتعرضون للتفجيرات، بحجة صدور أحكام وصفها المنشور بـ"الانتقامية" .
وقال مسؤولون بمجمع المحاكم، إن" المنشور جاء بعد 3 أيام من صدور حكم محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقًا و54 آخرين بالسجن ما بين المؤبد والمشدد، في قضية شغب مركز شرطة سمالوط عقب فض اعتصام رابعة، وبدء جلسات محاكمة عناصر من جماعة، يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الحالي لتورطهم في قضايا إخوان العدوة ومطاي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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