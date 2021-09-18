65 طالباً جامعياً سعودياً يطلعون على التجربة الأكاديمية بإسبانيا

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بتنظيم لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة

انطلقت الرحلة الطلابية إلى مملكة إسبانيا بمشاركة ٨ جامعات سعودية خلال الفترة ١٥-٢٤/ ٠٩ /٢٠٢١م، وذلك في إطار التبادل المعرفي والثقافي والتعرف على الخبرات والتجارب العلمية والتعليمية الرائدة في مملكة إسبانيا، وتنظم الرحلة لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة وتشرف عليها جامعة جازان.

وضم وفود الجامعات المشاركة في الرحلة ٦٥ طالباً وعدداً من عمداء شؤون الطلاب ومشرفي الأنشطة في الجامعات وبرئاسة عميد شؤون الطلاب بجامعة جازان، والأمين العام للجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة الدكتور عثمان بن موسى حكمي.

ودشن برنامج الزيارة الطلابية بزيارة جامعتي مدريد كمبلتنسي، وجامعة مدريد بوليتكنك، وشارك في تدشين البرنامج في الجامعتين الملحق الثقافي السعودي في مملكة إسبانيا الأستاذ الدكتور سعيد المالكي.

وأوضح الحكمي أن جدول الزيارة يشمل زيارة عدد من الجامعات الإسبانية ذات التصنيف العالي على مستوى العالم، وبرنامجاً ثقافياً يشمل زيارة عدد من المتاحف ومعالم الحضارة الإسلامية في الأندلس، وزيارة الأماكن السياحية والحضارية في مملكة إسبانيا، بالإضافة إلى زيارة مراكز بحثية ومراكز وحاضنات أعمال.

كما يشمل البرنامج زيارة الوفد لسفارة خادم الحرمين الشريفين في مدريد والملحقية الثقافية السعودية، ومشاركة الوفد في فعاليات اليوم الوطني، كما يشمل برنامج الرحلة الطلابية حضور برنامج تدريبي مكثف في القيادة.

وأكد الحكمي أن الرحلة تندرج ضمن برامج لجنة العمداء والتي تهدف إلى إثراء الطلاب وتعريفهم بالإمكانات العلمية والبحثية للدول المتقدمة، حيث تم اختيار الطلاب المتفوقين دراسيًا والمتميزين في الأنشطة الطلابية وإشراكهم في مثل هذه الرحلات لما لها من دور محوري في توسيع المدارك المعرفية وصقل المهارات وتعويدهم على العمل الجماعي وغيرها من الفوائد التي تصب في صقل شخصية الطلاب وإعدادهم للمستقبل.

وقدم "الحكمي" شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ولنائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري على ما يحظى به التعليم الجامعي من رعاية ودعم مكّن الجامعات من أداء دورها ورسالتها.