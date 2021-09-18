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في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 730 إصابة جديدة و19 وفاة بكورونا

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في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 730 إصابة جديدة و19 وفاة بكورونا في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 730 إصابة جديدة و19 وفاة بكورونا
نسبة التعافي بلغت 91.4%

في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 730 إصابة جديدة و19 وفاة بكورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 730 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و19 وفاة، و2375 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.5%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 79 مصابًا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 219 مصابًا، بينهم 10 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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