تيك دولف .. كتاب جديد عن استخدامات الموبايل

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«تيك دولف» كتاب جديد صدر للمهندس أحمد طارق، يحتوي على أهم 99 سؤال من أرض الواقع، وقد تم حلها بالكامل من أجل فائدة الجميع.

وأكد أحمد طارق، خبير التكنولوجيا، بأن الكتاب يشمل عدة نصائح لاستخدام الموبايل بالشكل الصحيح وطرق سهلة للحماية من الاختراق بشكل كامل.

ويشرح «احمد طارق» الطريقة الصحيحة لشحن الهاتف الذكي، وأوضح أن أغلب مستخدمي الهواتف الذكية يقعون في مشاكل كبيرة وصحية بسبب إستخدام الموبايل وقت الشاحن وهذه يشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان.

ويقدم المهندس أحمد معلومات ونصائح في غاية الأهمية يجب الإستماع والإنتباه لها جيداً، حيث يوضح كل شئ يحدث بخصوص الموبايلات أو الاختراق على الطبيعة من خلال فيديوهاته التي لا حصر لها على الميديا.

وقد ظهر المهندس أحمد طارق في لقاءات تليفزيونية عديدة، تضمنت موضوعات شيقه ومفيدة ومازال لديه الكثير من الموضوعات واللقاءات التي تفيد الجميع وهذا ما يشغل باله دائما أنه يفيد المجتمع بما يستخدمون من الكترونيات، بالإضافة إلى تواصله مع متابعينه يومياً من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك لحل مشاكلهم، ويشاركهم في كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا ويرد على كل استشاراتهم واسئلتهم خلال الرسائل أو الكومنتات على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».