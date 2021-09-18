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الأهلي يكشف السبب الحقيقي لاستبعاد محمد محمود من قائمة مباراة السوبر

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الأهلي يكشف السبب الحقيقي لاستبعاد محمد محمود من قائمة مباراة السوبر الأهلي يكشف السبب الحقيقي لاستبعاد محمد محمود من قائمة مباراة السوبر

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كشف مصدر داخل النادى الأهلى عن الحقيقى لاستبعاد محمد محمود، لاعب الفريق من قائمة الفريق التي دخلت معسكر الإسكندرية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقررة 21 سبتمبر الجارى في كأس السوبر المصرى.

وقال المصدر إن زيادة وزن اللاعب هي السبب في عدم اصطحابه مع باقى اللاعبين إلى الإسكندرية، وهو ما تم إبلاغه للاعب كما تم تخصيص برنامج خاص لإنقاص وزنه حتى يتمكن من الظهور بمستوى جيد خلال التدريبات ويستطيع المشاركة في المباريات بدون خوف.

ويواصل الأهلى تحضيراته لمباراة السوبر بعد دخول الفريق في معسكر مغلق بالإسكندرية، ويركز موسيمانى خلال التدريبات اليومية على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بجانب تدريبهم على الجمل الفنية لضمان جاهزية جميع العناصر للمباراة.

وضمت قائمة الأهلي التي دخلت معسكر الإسكندرية محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبدالقادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.

المصرى اليوم

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