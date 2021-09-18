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3 ملايين عقوبة من يفصح عن بيانات شخصية حساسة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:22 مساءً
مدير "صحة القنفذة": يحقّ لنا أن نفخر بالمنجزات في يوم الوطن
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:21 مساءً
تاريخ عظيم متصل بمستقبل واعد.. يوم الوطن بعيون مساعدي "تعليم القنفذة"
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:21 مساءً
جدل مناهج رابعة ابتدائى الأمهات تسأل عن محتوى المواد الجديدة..وكل التفاصيل الخاصة بطرق تقييم الطلاب
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:20 مساءً
يهدد بكارثة.. إخلاء عقار مائل مكون من 14 طابق فى الهرم.. بسبب بركة مياه
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:20 مساءً
الانتخابات الاتحادية الألمانية.. كيف تبدو ألمانيا دون ميركل؟
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:16 مساءً
وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
أشرف صبحي: الانتخابات في موعدها بجميع الأندية
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
إكسبو دبي 2020 يطلق مشروع بيت «الهامور» في حضور وزير التسامح
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
موسم المدارس.. سعر أغلى شنطة مدرسية وأسعار اللانش بوكس والأدوات قبل ما تشترى
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 18 سبتمبر 2021 04:21 مساءً
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:20 مساءً
ابراج بتحب الشغل وابراج بطة بلدي ???????? اعرف برجك بيحب الشغل ولا بيريح دماغه ????????????
فيديو اليوم السابع
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:06 مساءً
شلالات وادي الريان منطقة السحر والجمال بالفيوم.. الشلالات الوحيدة الطبيعية بمصر وارتفاعها 20 متر
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:37 مساءً
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