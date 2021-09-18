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بدء تسجيل المرحلة الثالثة في جامعة كفر الشيخ

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بدء تسجيل المرحلة الثالثة في جامعة كفر الشيخ بدء تسجيل المرحلة الثالثة في جامعة كفر الشيخ

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أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بدء تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحان الثانوية العامة «المرحلة الثالثة» لهذا العام 2021 للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا وذلك بموقع التنسيق الإلكتروني بالجامعة مجانا .

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ أنه حرصاً من الجامعة للتواصل مع المجتمع المحيط بها وإيماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع، فقد تقرر بدء التسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بالجامعة بكلية التربية النوعية وذلك اعتبارا من بدء تنسيق المرحلة الثالثة .

وأوضح د. دسوقي أنه جرى تخصيص 5 معامل لاستقبال الطلاب.، وذلك لتوفير سُبل الراحة لكافة الطلاب أثناء عملية تسجيل الرغبات، كما تم تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء هيئة التدريس وموظفين لاستقبال الطلاب وتعريفهم بالكليات، فضلاً عن مساعدتهم من خلال إعطائهم دورا والانتظار بالساحات المخصصة.

جامعة كفرالشيخ

المصرى اليوم

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