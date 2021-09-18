رئيس حكومة كردستان يستقبل رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية

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استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية فيولا فون كرامون والوفد المرافق لها.

وقدمت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي نبذة عن عمل البعثة وأنشطتها ومهامها الهادفة إلى مراقبة عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي، وأشارت إلى أن عمل البعثة يقتصر على مراقبة سير العملية الانتخابية وعدم التدخل فيها بأي شكل من الأشكال.

وأبدى رئيس الحكومة تقديره للدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات، وأعرب عن أمله بأن تُجرى العملية الانتخابية العراقية في أجواء سلمية وعادلة وبعيدة عن محاولات التزوير والعنف، ولا سيما في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم.

كذلك أكد استعداد مؤسسات حكومة إقليم كردستان ودوائرها لأيٍ من أشكال التعاون والتنسيق اللازمين مع بعثة الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الانتخابات التشريعية العراقية تقام في العاشر من أكتوبر المقبل، ويخوضها الحزب الديمقراطى الكردستاني مستهدفا أكثرية مقاعد البرلمان.