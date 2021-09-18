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بيلاروسيا تتصدر منافسات السباحة للدور النهائي للشابات ببطولة العالم للخماسي

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بيلاروسيا تتصدر منافسات السباحة للدور النهائي للشابات ببطولة العالم للخماسي بيلاروسيا تتصدر منافسات السباحة للدور النهائي للشابات ببطولة العالم للخماسي

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تصدر منتخب بيلاروسيا منافسات للسباحة للدور النهائي ببطولة العالم للخماسي الحديث للشابات تحت 19 عام والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وجاءت لاعبة منتخب بيلاروسيا انستازيا مالاشينوكا بالمركز الأول بمجموع نقاط 290 بزمن 2:10.22، بينما أحتلت لاعبة المنتتخب الألماني كيم سبليتزر المركز الثاني بمجموع نقاط 285 بزمن 2:12.61، فيما حصلت لاعبة التركي إبرار كاليخان على المركز الثالث بجموع نقاط 285 بزمن 2:12.98، كما حصدت أميرة قنديل لاعبة المنتخب الوطني المركز الرابع بمجموع نقاط 280 بزمن 2:15.07، تليها ملك إسماعيل بالمركز الخامس بمجموع نقاط 280 بمزمن 2:15.33، فيما حصلت زينة عامر على المركز الثامن والعشرون بمجموع 258 بزمن 2:26.13، كما أحتلت هانيا أبوبكر المركز الأخير بمجموع نقاط 256 بزمن 2:27.47 ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات السلاح ونقاط السلاح الإضافية.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت- مازن طارق- سيف البنداري- عمر سامح- محمد وليد -أميرة قنديل- ملك خالد- زينة عامر- زينة راشد- نجوي خالد- هانيا أبوبكر- مصطفي وليد

و يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف- ياسين الهادي- أسامة مدحت- مروان علام- أمر على- ياسين أحمد- ملك خالد- حبيبة هيثم- جانا أحمد- جنة وليد- جنا محمد الدروي- سارة عمر- ريتاج علاء الدين- هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب- هشام سليمان مدرب جري- إبراهيم سكر رماية- محمد علاء رماية- محمد صباحي للسلاح- عبدالرحمن عادل سلاح- خالد عصفور سباحة- خالد صلاح سباحة- طارق نويهي سباحة- دكتور يوسف حسن مدلك- باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا- بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – – المكسيك- بالإضافة إلى الدولة المنظمة.

المصرى اليوم

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