«بيكر»: «ديوكوفيتش» يستحق نفس معاملة «فيدرر ونادال»

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أعرب لاعب التنس الألمانى السابق، بوريس بيكر، عن أسفه الشديد تجاه ما يراها «معاملة سيئة» لنجم التنس الصربى، نوفاك ديوكوفيتش، من قبل وسائل الإعلام والجماهير.

وقال بيكر، فى تصريحات صحفية نقلها موقع (سبورتس كيدا): «يجب على مجتمع التنس أن يعامل ديوكوفيتش على قدر المساواة مع فيدرر ونادال، لأنه حقق الكثير من الإنجازات الأسطورية مثلهما».

وتابع: «أعرف نوفاك جيدا، سواء على الصعيد الاحترافى أو الشخصى، ولا يمكننى القول إلا إنه شخص جيد للغاية، لكن أحيانا يسيء التصرف فى الملعب، ومن لا يفعل ذلك؟».

وأضاف: «لذا يتعين على الجمهور والإعلام أن يعتادوا على حقيقة وجود 3 أساطير، وليس 2 فقط، وجميعهم يتمتعون بصفات فريدة.. من غير المقبول أن يكون نوفاك هو الشرير دائما، ونادال وفيدرر هما الأخيار.. هذا الأمر غير عادل».

واستكمل بيكر: «دائما ما يدافع نوفاك عن بقية اللاعبين، وهذا ما حدث مع تيتيباس مؤخرا، وهو يتحدث بشكل صريح حول مشاكل اللاعبين، لكن عادةً ما يغض الجمهور والإعلام أعينهم عن هذا الأمر، ويركزون على الأشياء السلبية».

وأتم: «لم أر نوفاك يبكى فى الملعب كما بكى فى نهائى أمريكا، لا بد أنه وصل إلى أقصى حد من التحمل».

على جانب أخر، قال مصدر فى اتحاد لاعبى التنس المحترفين، إن فترات الراحة الطويلة للذهاب إلى المرحاض أو تلقى العلاج فى اللحظات الحاسمة من المباريات، قد تصبح قريبا شيئا من الماضى، فى منافسات الرجال، حيث يعتزم الاتحاد تطبيق قواعد أكثر صرامة.

ولطالما كانت هذه الممارسات مصدر قلق للاعبين والجماهير، حيث تعرض اللاعب اليونانى ستيفانوس تيتيباس لانتقادات حادة وصيحات استهجان من المشجعين فى أمريكا المفتوحة للتنس، بعدما اتهمه البريطانى آندى موراى بالغش، لحصوله على استراحة طويلة لدخول المرحاض فى وقت حاسم من مباراتهما فى الدور الأول.

ونفى تسيتسيباس المصنف الثالث عالميا، الذى فاز بتلك المباراة هذه التهمة وقال إنه لم يخالف أى لوائح، حيث لا يوجد سقف زمنى للذهاب إلى المرحاض.

وقال مصدر فى اتحاد اللاعبين المحترفين «سنجرى تغييرا على قواعد الذهاب إلى المرحاض والفترات المسموح بها بالعلاج فى الملعب أيضا».

وأضاف «أتمنى أن يحدث هذا قبل انطلاق الموسم الجديد فى يناير/كانون الثانى. سيكون لدينا لائحة أكثر صرامة، فيما يتعلق باستراحة الذهاب إلى المرحاض وتلقى العلاج».

واستشاط موراى غضبا عندما استغرق تسيتسيباس، ما يقرب من 8 دقائق لدخول المرحاض خلال مواجهتهما، التى استمرت 5 مجموعات فى الدور الأول لأمريكا المفتوحة، وقال إن اللاعب اليونانى عطل سير المباراة وأثر على نتيجتها.

وكرر تسيتسيباس الأمر ذاته وذهب إلى المرحاض لمدة 7 دقائق بعد يومين، بعد أن فاز منافسه أدريان مانارينو بالشوط الفاصل فى المجموعة الثانية من مباراتهما فى الدور الثانى.

وفاز تسيتسيباس بتلك المواجهة التى استمرت 4 مجموعات، لكنه فقد الجزء المتبقى من تعاطف المشجعين وأطلقوا ضده صيحات استهجان.

وقال المصدر «أعتقد أن هذه المسألة باتت تثير مشكلة كبيرة. كانت مشكلة منذ فترة طويلة لكننا سنتخذ موقفا أكثر صرامة الآن وسنسعى لتغيير هذا الوضع».