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رسميًا.. سموحة يتعاقد مع لاعب وادي دجلة

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رسميًا.. سموحة يتعاقد مع لاعب وادي دجلة رسميًا.. سموحة يتعاقد مع لاعب وادي دجلة

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أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن تعاقد ناديه مع محمد عبد العاطي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وكتب محمد فرج عامر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"محمد عبد العاطي نجم وادي دجلة ينضم لسموحة اعارة سنة بنية البيع ، محمد عبد العاطي هومن افضل صانعي الالعاب في الدوري المصري".

وارتبط اسم محمد عبد العاطي، في الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف نادي ، خلال الميركاتو الصيفي، وذلك قبل أن يحسم سموحة الصفقة لصالحه.

يذكر أن سموحة تعاقد خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن مع كل من مصطفي الخواجة صانع ألعاب أبو قير للأسمدة، أحمد سعد، ظهير أيمن نادي بايونير، بهاء مجدي، ظهير أيسر البنك الأهلي، ولاعب خط الوسط حسين فيصل وصانع الألعاب مهاب اشرف، لاعبا نادي الزمالك.

كما تعاقد مع الجناح الأيمن محمد بسيوني، ولاعب الوسط الأنجولي داسافا وصانع الألعاب النيجيري سيكيوريه، والجناح الأيسر أمير عادل، جناح نادي وادي دجلة السابق.

وحصل سموحة على خدمات احمد رمضان بيكهام وفهد جمعة، لاعبا النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

المصرى اليوم

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